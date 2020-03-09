BM Kıbrıs Barış Gücü: Ara bölgede izinsiz eylemler yasak

BM BARIŞ GÜCÜ SÖZCÜLÜĞÜ ARA BÖLGEDE EYLEM YAPAN GÖSTERİCİLERE KAMU DÜZENİNİ BALTALAYICI HAREKETLERDEN KAÇINMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

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09/03/2020
hk

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BM Kıbrıs Barış Gücü: Ara bölgede izinsiz eylemler yasak
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BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada UNFICYP’in barışçıl şekilde gösteri yapma hakkını desteklediği kaydedildi ancak ara bölgede izinsiz eylemlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulunuldu.

Sivil halkın güvenliğinin en birincil öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, UNFICYP’in konuyla ilgili adımlar attığı ve barışın devamı konusunda Kıbrıs Rum ve Türk taraflarıyla yakın irtibat halinde olduğu belirtildi.

09/03/2020 13:18
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TAGS: BM Kıbrıs Barış Gücü
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