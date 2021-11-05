BM Kıbrıs özel temsilciliğine diplomat Stewart atandı

Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

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05/11/2021

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BM Kıbrıs özel temsilciliğine diplomat Stewart atandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Stewart'ın Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun da başkanı olacağı belirtildi.

Kıbrıs özel temsilciliği görevi ile Elizabeth Spehar'ın yerini alacak olan Stewart, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.

05/11/2021 08:39
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TAGS: BM, Kıbrıs, özel temsilciliği, Colin Stewart
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