BM: Kıbrıs'taki kayıp yakınlarının haklarının yerine getirilmesi için daha hızlı ilerlemeye ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun “Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu'ndan” bir delegasyon bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin daveti üzerine yaptığı resmi ziyaretin sonunda, “Kıbrıs'taki kayıp yakınlarının haklarının yerine getirilmesi için daha hızlı ilerlemeye ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

BM Zorla veya Gönülsüz Kaybetmeler Çalışma Grubu’nda; Luciano Hazan (Raportör Başkan), Aua Baldé (Başkan Yardımcısı), Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius ve Tae-Ung ​​Bai yer alıyor.

Uzmanlar, Kıbrıs'taki iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin uzun süredir devam eden çalışmaları nedeniyle kayda değer başarılar elde ettiğini ancak aramaların son yıllarda yavaşladığını ve önemli zorlukların halen devam ettiğini bildirdi.

1963/64 ve 1974 olaylarından yıllar sonra, çok sayıda ailenin yakınlarının akıbetini ve nerede olduğunu bilmeden hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazıların hızlandırılması, kayıpların kimliklerinin tespit edilmesi ve kalıntıların geri getirilmesi için acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Çalışma Grubu bu bağlamda, Kıbrıs'ta kayıp şahıslar meselesinin siyasetten arındırılmasının ve bunu gerçekten bir insan hakları ve insani mesele olarak ele almanın elzem olduğunu vurgulayarak, daha etkili sonuçların ancak “herkes arasında koşulsuz bir taahhüt ile” elde edilebileceğini kaydetti.

Zamanın daraldığına dikkat çeken uzmanlar, ilgili paydaşların çözüme yönelik tam işbirliği yapmaları mağdurların ve yakınlarının haklarına en yüksek önceliği vermeleri gerektiği savunuldu.

Uzmanlar ayrıca bütün ailelerin ıstırabına son vermek için güvensizlik ve kırgınlığı geride bırakmanın esas olduğunu belirterek, “Başta iki toplum olmak üzere uzlaşı ve sosyal uyumu hedefleyen girişimler ve faaliyetler tam olarak desteklenmelidir" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs'ta, özellikle sivil toplumda, kayıplarla ilgili gerçekleri ve koşulları açıklığa kavuşturabilecek bir gerçeği söyleme mekanizmasının kurulmasıyla ilgili tartışmalara değinen uzmanlar, “Görüştüğümüz hemen hemen tüm paydaşlar, mağdurlar ve akrabalar bir bütün olarak toplum için gerçeğin ortaya çıkarılmasının öneminin altını çizdi. Çalışma Grubu, tüm paydaşlara uzlaşmaya da yardımcı olabilecek bu fikre gereken önemi vermelerini tavsiye ediyor” dedi.

Uzmanlar kayıpların önlenmesine yönelik bir önlem olarak yeterli bir yasal çerçevenin oluşturulması çağrısında bulundu.

Öneride bulunan uzmanlar, “Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin onaylanması ve ceza kanununa özerk bir zorla kaybetme suçunun eklenmesi de dahil olmak üzere, bu önlemlerden bazıları hızla alınabilir” açıklamasını yaptı.

Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu nedir?

Çalışma Grupları, İnsan Hakları Konseyi'nin Özel Usulleri olarak bilinenlerin bir parçasıdır. BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız uzman organı olan Özel Prosedürler, Konsey'in dünyanın her yerindeki belirli ülke durumlarını veya tematik meseleleri ele alan bağımsız gerçek bulma ve izleme mekanizmalarının genel adıdır. Özel Prosedürler uzmanları gönüllülük esasına göre çalışır; BM personeli değiller ve çalışmaları için maaş almıyorlar. Herhangi bir hükümet veya kuruluştan bağımsızdırlar ve bireysel kapasitelerinde hizmet ederler.

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12/04/2022 15:20