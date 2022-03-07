BM: Komşu ülkelere kaçan Ukraynalıların sayısı 1,7 milyona ulaştı

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07/03/2022

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BM: Komşu ülkelere kaçan Ukraynalıların sayısı 1,7 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan kaçan göçmenlerin sayısını güncelleyerek 1,7 milyon sivilin ülke dışına çıktığını duyurdu.

Bu sayı, Rusya'nın işgal hareketinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeden kaçan göçmenlerin sayısı.

Avrupa Birliği, kısa süre içinde 4 milyon kişinin ülkeden çıkmaya çalışabileceğini tahmin ediyor.

Peki ülkeden kaçmayı başaranlar nereye gidiyor?

Çoğunlukla Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi komşu ülkelere kaçan göçmenlerin bir kısmı, buralardan Batı Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyor. Ancak diğer ülkelere geçenlerin sayısıyla ilgili henüz teyit edilmiş bilgi yok.

Çok az sayıda Ukraynalının da Rusya ve Belarus'a geçtiği biliniyor.

07/03/2022 13:23
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TAGS: ukrayna, rusya
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