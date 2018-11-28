BM: Küresel ısınmaya karşı üç misli çaba gerekiyor

Raporda Türkiye’nin emisyonlarının beyan edilen hedefin yüzde 10 aşağısında olduğu belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) iklim değişikliğiyle ilgili Salı günü yayınladığı son raporunda, küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşmak için ülkelerin üç misli çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuldu.

UNEP'in hazırladığı Emisyon Açığı Raporu, ülkelerin mevcut emisyon seviyeleri ile 2 derece hedefinin tutturulması için gereken emisyon düzeyleri arasındaki açığı değerlendiriyor. Buna göre ülkeler, 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar emisyon açığının kapatılması hedefinin tutturulması konusunda yetersiz kalıyor. Raporda 2 derece hedefini tutturmanın hala mümkün olduğu, 1,5 derece hedefine ulaşma ihtimalinin ise teknik olarak azaldığı belirtildi. Rapora göre 1,5 derece hedefi için ülkelerin beş misli çaba göstermesi gerekiyor.

KÜRESEL EMİSYONLAR TARİHTEKİ EN YÜKSEK DÜZEYDE

Küresel çapta karbondioksit emisyonlarının üç yıllık bir düşüşün ardından 2017'de yeniden yükseldiği belirtilen raporda, Paris İklim Anlaşması'nın temelini oluşturan Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı tespiti yapıldı.

3 Aralık'ta Polonya'da Katoviçe kentinde başlayacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'ndan (COP24) önce sunulan rapor, küresel emisyonların tarihteki en üst düzeye çıktığını ve düşüşe geçeceğine dair herhangi bir belirti olmadığını ortaya koyuyor. Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2030 yılı itibarıyla küresel emisyonlarının yüzde 60'nı oluşturan sadece 57 ülkenin emisyonları inişe geçecek.

TÜRKİYE, BEYANININ YÜZDE 10 ALTINDA

Emisyon Açığı Raporu'na göre G20'yi oluşturan ülkeler, mevcut politikalar ile Paris'te verdikleri ulusal hedefleri tutturamayacaklar. G20 grubunda yer alan Brezilya, Çin ve Japonya'nın Ulusal Katkı Beyanları'na uyumlu olduğu belirtilirken, Arjantin, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği'nın 28 ülkesi, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Güney Afrika'nın hedeflerinden uzakta kaldığı ifade ediliyor. Raporda Türkiye, Rusya ve Hindistan'ın emisyonlarının Paris İklim Anlaşması çerçevesinde verdikleri Ulusal Katkı Beyanları'ndaki hedeflerinin yüzde 10 daha aşağısında olduğu açıklandı.