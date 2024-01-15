BM kuruluşlarından Gazze'ye ilişkin ortak açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de açlığı ve ölümcül salgınları önlemek için daha hızlı, daha güvenli yardım erişimi ve daha fazla tedarik rotası gerektiğini belirterek "insani ateşkes çağrısını" yineledi.

BM'nin üç kuruluşu Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM kuruluşları, kıtlık riskinin arttığı ve daha fazla insanın ölümcül salgınlara maruz kaldığı Gazze'de insani yardım akışında acilen önemli bir adım atılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Gazze'de açlığı ve ölümcül hastalık salgınlarını önlemek için daha hızlı, daha güvenli yardım erişimi ve daha fazla tedarik yolu gereklidir." ifadesi kullanılan açıklamada, üç kurumun başkanı, Gazze'ye yeterli miktarda malzeme sağlanmasının yeni erişim yollarının açılmasına, her gün daha çok kamyonun girişine izin verilmesine, insani yardım çalışanlarına daha az kısıtlama uygulanmasına ve insanların yardımlara erişiminin garanti edilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti.

"Gıda üretme ya da ithal etme imkanı olmayan Gazze halkı, hayatta kalmak için yardıma muhtaç." uyarısında bulunulan açıklamada, Gazze'nin şu ana kadar sınırlı miktarda insani yardım alabildiği ancak insani yardımın tek başına Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği belirtildi.

Açıklamada, "Gıda, temiz su ve tıbbi yardım sıkıntısı özellikle kuzeydeki alanlarda ciddi boyutlarda." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bombalamalarının insani yardım faaliyetlerini sekteye uğrattığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Güneydeki iki sınır kapısı dışında hepsinin kapatılması ve Gazze'ye gelen kamyonlara yönelik detaylı inceleme süreci faaliyetleri sınırlıyor. İçeri girildikten sonra da bombalamalar ve değişen cepheler nedeniyle hizmet noktası kurma çabaları sekteye uğruyor. Bu durum, Gazzeliler ve BM görevlilerinin hayatını tehlikeye atıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'deki insanlar, yiyecekle dolu kamyonlardan sadece birkaç mil uzakta açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Kaybedilen her saat, sayısız hayatı riske atıyor." uyarısında bulundu.

Açıklamada, yayımlanan son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun da Gazze'deki 2,2 milyon nüfusun tamamının akut açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Ayrıca WFP’nin 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanlara yardım sağladığına işaret edilen açıklamada, aralık ayında 900 bin kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

UNICEF'ten 10 bin çocuğun daha yetersiz beslenmeden etkilenebileceği uyarısı

Açıklamada, Gazze’deki çatışmanın, temel su, sağlık altyapısı ve hizmetlerine zarar verdiği belirtilerek, "Gazze’de 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun özellikle korumasız durumda olduğu bir ortamda UNICEF, çocuklarda yaygın olarak görülen yetersiz beslenmenin gelecek birkaç hafta içinde, kriz öncesi koşullara göre neredeyse yüzde 30 oranında artabileceğini ve 10 bin çocuğu etkileyebileceğini öngörmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell da "Yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölüm riski yüksek olan çocukların acilen tıbbi tedaviye, temiz suya ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı var ancak mevcut koşullar ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere güvenli şekilde ulaşmamıza izin vermiyor." yorumunu yaptı.

UNICEF, Kasım 2023'ten bu yana Gazze'nin güneyindeki çocukların günde sadece 1,5 ila 2 litre suya erişebildiğini bildirirken bu miktarın, hayatta kalmak için önerilen gereksinimlerin çok altında olduğu konusunda uyardı.

Açıklamada, UNICEF'in 1,3 milyondan fazla kişiye güvenli içme suyu tedarik ettiği ancak bu koşulların üstesinden gelmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Üç kuruluştan acil ateşkes çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana DSÖ'nün Gazze'deki sağlık sistemini, tıbbi ekipman ve malzeme, ilaç ve yakıt dağıtımıyla desteklediği belirtilen açıklamada, Gazze'nin kuzey ve güneyindeki hastanelere malzeme ulaştırmak için çok sayıda yüksek riskli görev icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, DSÖ'nün Şifa Hastanesi'nde iki mutfak kurulmasına yardımcı olduğu ve 1250 kadar çocuğun tedavisini desteklemek için tıbbi malzeme sağladığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Gazze'de insanlar yiyecek, su, ilaç ve yeterli sağlık hizmetlerinden yoksundur. Kıtlık, zaten korkunç olan durumu felaket hale getirecek çünkü hasta insanların açlığa yenik düşme olasılığı daha yüksek olacak ve açlıktan ölmek üzere olan insanlar da hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelecek. Daha fazla ölüm ve acıyı önlemek, yardım sağlamak için engelsiz, güvenli erişime ve insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM ajanslarının başkanları, Gazze'ye yardım ve Gazze içindeki insani yardım teslimatlarına yönelik engellerin kaldırılması ve ticari trafiğin yeniden başlamasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Onlar, bu büyük çaplı, çok kuruluşlu hayati önem taşıyan insani operasyonu gerçekleştirebilmek için insani bir ateşkes çağrısını yinelemektedirler."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.