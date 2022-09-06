BM mensuplarının Kuzey’de bulunmaları geçici olarak yasaklandı

Barış Gücü mensuplarının geçtiğimiz günlerde Mağusa’da bir plajda karıştıkları olay araştırılana kadar, UNFICYP mensuplarının eğlence amaçlı olarak Kuzey Kıbrıs’ta bulunmalarının geçici olarak yasaklandığını söyledi.

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06/09/2022
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BM mensuplarının Kuzey’de bulunmaları geçici olarak yasaklandı

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddigue, Barış Gücü mensuplarının geçtiğimiz günlerde Mağusa’da bir plajda karıştıkları olay araştırılana kadar, UNFICYP mensuplarının eğlence amaçlı olarak Kuzey Kıbrıs’ta bulunmalarının geçici olarak yasaklandığını söyledi.

Fileleftheros ve Haravgi gazetelerinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye dün konu hakkında açıklamada bulunan Siddique, Barış Gücünün ada genelindeki varlığının ise olduğu gibi kaldığını ifade etti.

Araştırma sürdüğü müddetçe Barış Gücü mensuplarının adanın kuzeyinde sosyal faaliyetlerde bulunmasının geçici olarak yasaklanmasının koruyucu bir önlem olduğunu ifade eden Siddique, UNFICYP’in ada genelindeki operasyonel varlığı konusunda ise değişen bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

06/09/2022 12:03
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TAGS: bm, kktc, kuzey,
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