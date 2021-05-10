BM, Mescid-i Aksa için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yarın Mescid-i Aksa çevresindeki gerginliği ele alacak.

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10/05/2021

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BM, Mescid-i Aksa için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliği ele almak üzere pazartesi günü toplanacak.

Diplomatlar, toplantının 15 üyeli konseyin üçte ikisi tarafından talep edildiğini belirtirken, talepte bulunan ülkelerin Tunus, İrlanda, Çin, Estonya, Fransa, Norveç, Nijer, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler olduğu aktarıldı.

10/05/2021 10:33
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