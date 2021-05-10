BM, Mescid-i Aksa için toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yarın Mescid-i Aksa çevresindeki gerginliği ele alacak.
10/05/2021
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliği ele almak üzere pazartesi günü toplanacak.
Diplomatlar, toplantının 15 üyeli konseyin üçte ikisi tarafından talep edildiğini belirtirken, talepte bulunan ülkelerin Tunus, İrlanda, Çin, Estonya, Fransa, Norveç, Nijer, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler olduğu aktarıldı.