BM: Mursi’nin ölümü cinayet sayılabilir

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Mısır’daki cezaevi koşullarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayarak, “Mursi’nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir” ifadesini kullandı.

Mursi 17 Haziran’da mahkeme salonunda rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, önceki gün yaptığı ortak yazılı açıklamada, “Dr. Mursi, özellikle Tora Cezaevi’nde beş yıl alıkonulduğu sırada, sadece acımasız olarak nitelendirilebilecek koşullarda tutuldu” ifadesi kullanıldı.

SİSİ’YE SUÇLAMA

Mursi’nin günde 23 saat boyunca hücre hapsinde tutulduğu, beton zeminde sadece iki battaniyeyle uyumaya zorlandığını aktaran uzmanlar, kötü hapishane şartlarının Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümeti tarafından muhalifleri susturmak için tutarlı ve kasıtlı bir uygulama olabileceğini belirtti.

10/11/2019 15:19