BM Özel Temsilcisi Stewart Halkın Partisi’ni Ziyaret Etti

ads ads ads ads
31/03/2022

ads
ads
ads
BM Özel Temsilcisi Stewart Halkın Partisi’ni Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Stewart ve heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Genel Başkan Danışmanı Serhat Kotak eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve iki taraf arasındaki ilişkilerle bağlantılı konular ve Doğu Akdeniz’de olası iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

31/03/2022 15:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: BM Özel Temsilcisi, Stewart, Halkın Partisi’
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.