BM: Pandemi 2020'de çeyrek milyardan fazla tam zamanlı mesaiyi yok etti

Birleşmiş Milletler (BM), 2020 yılında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya çapında 255 milyon tam zamanlı mesaiye eş değer çalışma saatinin yok olduğunu açıkladı.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), pazartesi günü 2020 yılının bir önceki yılla karşılaştırmalı istihdam raporu sonuçlarını paylaştı. Örgüt'ün çalışmasına göre, Covid-19 pandemisi gölgesinde geçen yılda, küresel bazda çalışma saatleri 255 milyon tam zamanlı mesai saatine eşdeğer oranda azaldı.

Euronews'in haberine göre; ILO çalışması, 2019'un son çeyreğine kıyasla 2020'de küresel çalışma saatlerinin yüzde 8,8 oranında eridiğini ortaya koydu.

ILO Direktörü Guy Ryder, "Bu, 1930'ların Büyük Buhranı'ndan bu yana iş dünyasının yaşadığı en şiddetli krizdi" değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün raporunda, 2020 yılında yok olan mesai saatlerinin yaklaşık yarısının istihdamda kalan çalışanların azaltılmış mesailerinin oluşturduğu belirtildi.

2020'deki istihdam kaybı için 'benzeri görülmemiş' tanımlaması yapılan rapora göre, dünya çapında işsiz sayısı 33 milyon daha artarak 220 milyona ulaştı.

BM'ye göre dünya çapında işsizlik oranı yüzde 6,5 oldu.

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25/01/2021 18:03