BM raportörlerinden, KDC'deki sivillerin korunması için ''acil insani yardım ve siyasi çözüm'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle zor bir süreçten geçen sivilleri korumak için "acil insani yardım ve siyasi çözüm" çağrısında bulundu.

BM raportörleri, KDC'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KDC'nin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin çatışmalar nedeniyle zor günler yaşadığına işaret edilen açıklamada, "KDC'deki sivilleri korumak için acil insani yardım ve siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz. Onlar için endişeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, M23 grubu ve müttefik milisler ile KDC güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı vurgulanarak, "Çatışmalar nedeniyle geçen ayın başından bu yana Goma ve çevresinde en az 700 bin kişi yerinden oldu. En az 900 kişi öldü ve 2 binden fazla kişiyi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

M23'ün tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen sivillerin tehlike altında olmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, KDC'de ciddi gıda ve barınak sıkıntısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin doğusunda elektrik veya içme suyu olmadığı belirtilerek, salgınlara yatkın olan bölgede bulaşıcı hastalık risklerinin arttığı vurgulandı.

"Tıbbi tesisler dolup taşıyor ve yaralılara yeterli bakım sağlayamıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, KDC'deki durumun, insani tesislerin yaygın şekilde yağmalanması ve insani erişimin reddedilmesiyle daha da kötüleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, KDC hükümetinin yerinden edilmiş kişileri koruması ve onlara yardım etmesi için çabalarını ve fonlarını artırmaya çağırıyoruz. İşlenen ihlaller için uygun soruşturmalar ve hesap verebilirlik ile bu şiddet ve yerinden edilme döngüsünü sona erdirmek için uzun vadeli bir siyasi çözüme ihtiyaç duyuluyor." ifadeleri kullanıldı.

- KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

- BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.