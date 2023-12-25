Gazze'de sağlık sistemi çöküyor: Kuzeyde aktif hastane kalmadı

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çöktü.



Tedavi hizmetinin sürdüğü son hastane olan El-Ehli Baptist de devre dışı kaldı. Artık Gazze'nin kuzeyinde aktif hastane yok.

Gazze'nin güneyindeki hastanelerde ise tıbbi imkanlar yetersiz.

Yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması, yaralı sayısının artması nedeniyle nedeniyle güneydeki hastanelerde durum kontrolden çıktı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan bölgeye sahra hastanesi kurmalarını istiyor.

Su krizi devam ediyor

Temiz su sorunu nedeniyle hastalıklar hızla yayılıyor. Arıtılmamış kuyu suyu kullanımı, enfeksiyon hastalıklarının artmasına yol açıyor.

Gazze'deki hamile kadınların durumu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın var. Her gün 180 bebek doğuyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan doktor ve ebeler, 7 sağlık merkezinde hamile kadınlara ve yeni doğanlara hizmet vermeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesinin tam bir trajedi olduğu vurguladı.