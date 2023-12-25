BM Raportörü: Gazze'de yaşananlar kurumsallaşmış cezasızlığın sonucu

BM Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları için yeni uluslararası mahkeme önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de yaşananlar 'kurumsallaşmış cezasızlık' olarak adlandırdığım durumun bir neticesidir." dedi.

"Soykırım için cezasızlık" ifadesini kullandı. İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı.

Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni harekete geçmeye çağırdı.

Aksi takdirde Gazze için özel bir uluslararası mahkemeye ve devletlerin harekete geçmesine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Filistin'de işlenen suçlar için 8 yıldır devam eden bir soruşturma bulunuyor.

Mahkeme, soruşturmaya rağmen İsrailli yöneticiler hakkında yakalama kararı çıkartmadığı için eleştiriliyor.