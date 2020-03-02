BM: Rusya ve Esad rejimi savaş suçu işledi!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Rusya ve Esad rejiminin savaş suçu işlediğini vurguladı.

Komisyonun Suriye’deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporda Suriye’deki sivillerin haklarının ihlal edildiği belirtildi, “Türkiye İdlib’de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor” vurgusu yapıldı…

Rapor, BM İnsan Hakları Konseyinin 10 Mart’ta yapılacak oturumunda sunulacak…

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye’deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklandı…

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve Komisyon üyesi Hanny Megally’nin, BM Cenevre Ofisi’nde ortak basın toplantısında duyurduğu raporda, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib’deki gelişmeler ön plana çıktı…

Raporda, “Rusya Hava Kuvvetleri ve Esad rejimi İdlib’de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi.” ifadesi kullanıldı.

Sivillere yönelik saldırılara geniş yer verilen raporda, elde edilen tüm veriler ışığında saldırın Rusya tarafından yapıldığına dair makul gerekçeler olduğunun altı çizildi…

Raporda Esad rejiminin özelikle siviller hedef alındığına da dikkat çekildi…

BM raporunda ayrıca, “Suriye Demokratik Güçleri’nin YPG/PKK kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil sivillerin hakları ihlal edildi” ifadesi kullanıldı…

Raporda, örgütün, 18 yaşındaki çocukları “savaşçı” olarak kullandığı, pek çok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunun da belgelendiği bilgisi paylaşıldı ve terör örgütünün insan hakları ihlalleri sıralandı…

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally de basın toplantısında, Türkiye’nin İdlib’de başlattığı Bahar Kalkanı harekatına ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye İdlib’de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor.” dedi.

Megally, Türkiye’nin Suriye’deki diğer harekatlarda da görüldüğü üzere sivil kayıplar yaşanmaması için azami gayret gösterdiğine vurgu yaptı.

Rapordaki bilgiler, bölgede ve Cenevre’de görgü tanıklarıyla yapılan 233 ikili görüşmeye dayandırıldı.

Komisyon ayrıca raporun hazırlanması için uydu görüntüsü, fotoğraf, video ve tıbbi kayıtları topladı, inceledi ve analiz etti. Ayrıca hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler de raporun hazırlanmasında etkili oldu.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun raporu, Cenevre’de devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 43’üncü oturumuna 10 Mart’ta sunulacak…

02/03/2020 20:21