BM: Rusya'nın hava saldırılarında en az 25 sivil öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ofisi, Rusya'nın hava saldırılarında en az 25 sivilin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, hava saldırıları ve top ateşi sonucu en az 102 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kurum sözcüsü, bu sayıların gerçek sayıların altında olabileceğini söyledi.

Ukrayna, 60 yaşın üzerindeki kişileri de silah altına alacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri daha önceki Twitter mesajında yaşa bakılmasızın tüm sivilleri göreve çağırmıştı.

Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın “yaş sınırlamasının olmayacağına” ilişkin açıklaması reşit olmayanların da silah altına alınabileceği yorumlarına yol açmıştı.

Ancak Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, yeni bir açıklamayla konuya açıklık getirdi ve yaş sınırlamasının kaldırılmasının 60 yaşın üzerindeki kişilere yönelik olduğunu söyledi.

Açıklamada küçüklerin silah altına alınmasından söz edilmedi.

Reznikov “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı’yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim” dedi.

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25/02/2022 15:07