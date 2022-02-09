BM: Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 aşılarının adil paylaşımı ile salgının bu yıl bitirilebileceğini söyledi.

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09/02/2022

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BM: Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün COVID-19'a karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator için yaptığı konuşmada, salgının 3'üncü yılında dünyanın hala COVID-19'la mücadeledeki son derece önemli hedefleri karşılayamadığına dikkati çekti.

"Aşı eşitsizliği, zamanımızın en büyük ahlaki başarısızlığı ve bunun bedelini insanlar ve ülkeler ödüyor" diyen Guterres, COVID-19 aşılarının adil paylaşımı ile salgının bu yıl bitirilebileceğine işaret etti.

DSÖ, küresel aşı programı ile bu yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanabilmesi için 23 milyar dolar fon çağrısı yapıyor.

09/02/2022 20:51
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TAGS: BM, Salgın, aşı, covid
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