BM: Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın Suriyelileri yüzüstü bıraktığını, bu hatayı telafi etmek ve daha barışçıl bir gelecek umudu için şimdi Suriye halkını desteklemek gerektiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye'den bağlanarak üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, değişimin ardından insani yardım durumunda bazı aksamalar yaşandığını, halihazırda durumun istikrara kavuşmaya başladığını söyledi.

Suriye'de son 3 haftadır gelişmelerin dramatik hızda ilerlediğini belirten Fletcher, insani krizin hala ciddiyetini koruduğunu dile getirdi.

Fletcher, yollar, pazarlar ve sağlık tesislerinin yeniden açılmaya başladığını, eğitimin de tekrar normale döndüğünü aktardı.

BM'nin insani yardım müdahalesinin yeni duruma göre uyarlanması gerektiğine işaret eden Fletcher, bununla ilgili çalışmalar yürütmek için Halep ve İdlib'i de ziyaret edeceğini söyledi.

Fletcher, gelecek 3 ay için gerekli finansmana ilişkin değerlendirme yayımlayacaklarını da duyurdu.

- "İnsani yardım operasyonlarının korunacağı konusunda güvenceler aldık"

Görüşmeleri sonucu, insani yardım çalışanlarına vize verilmesi, yardım çalışanları için çalışma izinleri ve sivil toplum kuruluşlarının kayıtlarının kolaylaştırılması konusunda taahhütler aldıklarını belirten Fletcher, "İnsani yardım operasyonlarının korunacağı ve saygı gösterileceği konusunda da güvenceler aldık." dedi.

Fletcher, Suriye'deki durumu iyileştirmek için uluslararası toplum ve BMGK'den somut talepleri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği yönünde güçlü bir mesaj verilmelidir. Devam eden çatışmalarda ve temel ihtiyaçların karşılanmasında siviller ve sivil altyapı korunmalıdır. Hareket halindeki sivillere güvenli bir şekilde ilerleme imkanı tanınmalıdır."

İkinci olarak daha fazla paraya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Fletcher, üçüncü olarak da tüm devletlerin insani çabalara destek vermesi gerektiğini söyledi.

- Türkiye'ye gidecek

Fletcher, Suriye'den sonra Türkiye'ye gideceğini belirterek, "Türkiye'nin yıllardır Suriye'de sınır ötesi insani operasyonlara sağladığı kolaylık, adeta bir hayat damarı olmuştur. Ayrıca Lübnan ve Ürdün'deki yetkililerle de görüşeceğim. Bu ülkeler Suriyeli mülteciler için cömert ev sahipliği yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın Suriyelileri yüzüstü bıraktığına dikkati çeken Fletcher, "Ancak şimdi, BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi, bu hatayı telafi etmek ve daha barışçıl bir gelecek umudunu desteklemek için tarihi bir fırsat var. Bu fırsat değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Fletcher, "Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı." dedi.