BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya Amerika Genel Sekreteri Jenca gelecek hafta Kıbrıs'a geliyor

ads ads ads ads
12/11/2022

ads
BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa Orta Asya Amerika Genel Sekreteri Jenca gelecek hafta Kıbrıs'a geliyor

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a geliyor.

Perşembe sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek Jenca'nın aynı gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi bekleniyor.

RIK'in haberine göre, Anastasiadis, BM yetkilisine “Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecini, BM’nin üzerinde hem fikir olunan çerçevesi içerisinde yeniden başlatmaya hazır ve istekli olduğunu" yineleyecek.

12/11/2022 16:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Miroslav Jenca, Birleşmiş Milletler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.