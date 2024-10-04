BM Sözcüsü Dujarris: Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek

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04/10/2024

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BM Sözcüsü Dujarris: Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs’taki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün günlük basın toplantısında bir soru üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmî akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmî istişarelere davet ettiği bildirilmişti.

İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.

04/10/2024 09:42
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TAGS: haber, kıbrıs
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