BM: Spehar liderler arasında teması sağlamaya hazır
05/02/2019
Birleşmiş Milletler, Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında teması kolaylaştırmaya hazır olduğunu bildirdi…
Kıbrıs’taki, Birleşmiş Milletler Basın sözcülüğü ofisi Rum lider Anastasiadis’in önümüzdeki birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Akıncı’yla temasa geçerek bir görüşme isteyeceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler basın sözcülüğü ofisi sözcüsü özel temsilci Spehar’ın Kıbrıs’ta lkiderler arasında teması sağlamaya hazır olduğunu bildirdi…