BM: Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 19 yardım görevlisi öldürüldü

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Nisan ortasında Sudan genelinde çatışma çıktığından bu yana, 17 saldırıda 19 yardım görevlisinin hayatını kaybetmesiyle ülke, insani yardım çalışanları için en tehlikeli ve zor yerlerden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

"19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nün yaklaşmasıyla meslektaşlarımızın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz." denilen açıklamada, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların faillerinden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Sudan'da 13 Ağustos itibarıyla en az 53 insani yardım deposu ve 87 ofisin yağmalandığı ve 208 aracın çalındığı bilgisi paylaşıldı.

- "İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar derhal durdurulmalı"

"Sudan'da çatışmalar devam ederken insani yardım çalışanları, zorluklara rağmen milyonlara hayat kurtarıcı yardımı sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışmanın tüm tarafları insani çalışmaları kolaylaştırmaya ve onu sağlayanları korumaya çağrıldı.

Açıklamada, Sudan'daki insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.