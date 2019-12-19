BM Suriye'deki krizi 'kanser'e benzetti
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile Libya'daki krizi görüştü. Guterres Libya'daki durum için "kanser" benzetmesi yaptı.
19/12/2019
HK
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Resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Conte, "Libya'daki durum bizi endişendiriyor" dedi. Siyasi çözümler için Birleşmiş Milletler'in rolünün önemini vurguladı.
BM Genel Sekreteri Guterres ise, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.
"Siyasi süreç esas olandır" ifadelerini kullanan BM Genel Sekreteri Guterres birçok ülkenin silah ambargolarını ihlal etmesinden dolayı da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.