BM Suriye'deki krizi 'kanser'e benzetti

Resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Conte, "Libya'daki durum bizi endişendiriyor" dedi. Siyasi çözümler için Birleşmiş Milletler'in rolünün önemini vurguladı.



BM Genel Sekreteri Guterres ise, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.



"Siyasi süreç esas olandır" ifadelerini kullanan BM Genel Sekreteri Guterres birçok ülkenin silah ambargolarını ihlal etmesinden dolayı da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

19/12/2019 11:08