BM temsilcisi Stewart sohbet toplantısında kadınlarla buluşuyor

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) ve CVAR (Center for Visual Arts), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı düzenlediği “Women’s Walk and Talk” inisiyatifi adına bu yılın ilk etkinliğini, cumartesi günü, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın sohbet toplantısı ile gerçekleştiriyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı düzenlenen etkinlik, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Misyon Şefi Colin Stewart’ın konuşması ile, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 10.30’da başlayacak.

Konuşmanın ardından katılımcılar BM Temsilcisi Colin Stewart’a sorular yönlendirecek.

Sohbet toplantısının ardından, surlar içi kültürel yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Rüstem Kitabevi’nde öğle yemeği alınacak.

Sohbet toplantısı ve kültürel yürüyüşe katılımın serbest olduğu, yemeğe katılım için rezervasyon gerektiği belirtildi.

KTÜKD Başkanı İnan Barlas, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “İki toplumlu bir organizasyon olan Women’s Walk and Talk inisiyatifinin ana hedefi kadınların her alanda güçlendirilmesi, adamızın geleceğini belirleyecek olan barış görüşmelerinde, eşit şartlarda söz sahibi olmalarıdır” ifadelerinde bulundu.

“İki toplumun yakınlaşmasını ve kadınların toplumda etkin rol almalarını ve güçlendirilmesini hedefleyen organizasyonların 2014 yılında başlatıldığını, sekiz yıldır aktivitelerin eşit şekilde, bir Kuzey’de bir Güney’de olmak üzere yapılmakta olduğunu” anlatan Barlas, katılımcıların, Kıbrıs adasının değişik bölgelerinde uzmanlar tarafından verilen kültürel bilgi eşliğinde yapılan yürüyüşün de dahil olduğu programda iki taraftan farklı konuşmacılarla buluştuklarını belirtti.

Women’s Walk And Talk inisiyatifine destek veren yabancı misyonların da bulunduğuna işaret eden Barlas, “İnisiyatifin oluşturulduğu andan itibaren, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel temsilcisi, KTÜKD ve CVAR (Center for visual arts) yanında Hollanda elçiliği paydaş olarak yer almaktadır. ABD Büyükelçisi, İrlanda Büyükelçisi ve adaya tayin alan kadın elçiler bu etkinliklere büyük ilgi göstermektedir. Kültürel bilgilendirme yanı sıra, iki toplumu yaklaştıran ve değişik konularda tartışmalara olanak sağlayan aktiviteler senede 4-6 arası yapılmaktadır” dedi.

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10/03/2022 10:40