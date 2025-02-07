BM, Trump'ın UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararından endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararına imza atmasından endişe duyduğunu belirtti.

OHCHR, Trump'ın, UCM yetkililerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "UCM'nin bağımsız çalışmalarının, yargı yetkisi içindeki tüm durumlarda tam olarak desteklendiği" kaydedildi.

"Dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinin desteklediği UCM, uluslararası ceza adalet sisteminin merkezi bir kurumudur." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, UCM'nin, Ukrayna, Sudan, Myanmar, işgal altındaki Filistin toprakları veya başka herhangi bir yerde işlenmiş en ciddi suçlar için adaleti sağlama ve hesap verebilirliği sağlamada temel bir kurum olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "(ABD tarafından) Dün UCM personeline karşı duyurulan bireysel yaptırımlardan derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu tedbirin geri alınmasını talep ediyoruz." denildi.

UCM'nin, Roma Statüsünde belirtildiği gibi, bir ülkenin soruşturmayı veya kovuşturmayı gerçekten yürütmek istemediği veya yapamadığı durumlarda bağımsız çalışmayı tam anlamıyla üstlenebilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, UCM'nin insan hakları altyapısının temel bir parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hukukun üstünlüğünün, kolektif barış ve güvenlik için temel oluşturmaya devam ettiğinin altı çizilerek, "Küresel anlamda hesap verebilirlik arayışı, dünyayı herkes için daha güvenli bir yer haline getirir." ifadeleri kullanıldı.

- Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.