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BM tüm dünyayı uyardı: Kuzey Kore...

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28/05/2019

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BM tüm dünyayı uyardı: Kuzey Kore...

Kuzey Kore halkının mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsünde kapana kısıldığı uyarısını yapan raporda, "2019’da yaklaşık 10,9 milyon kişi (toplam nüfusun yüzde 43’ünden fazlası) yetersiz besleniyor ve gıda güvensizliği yaşıyor" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore halkının  mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında sıkıştığı uyarısı yapıldı.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin Kuzey Kore'ye ilişkin 224 sayfalık yeni  raporunda, ülkede sıradan insanların temel haklarının ekonomideki yanlış yönetim  ve ülkeye özgü yolsuzluk nedeniyle geniş çaplı ihlal edildiği vurgulandı.

Raporda, ülkedeki keyfi tutuklamaların ve gözaltıların devam ettiği  belirtilerek, 1990'lı yıllardaki ekonomik çöküşten sonra uygulamaya konulan iş,  gıda, giyecek ve diğer erzakların dağıtılmasını içeren devlet merkezli ekonomik  planlama ve dağıtım modelinin çöktüğü belirtildi.

Kayıt dışı sektörde çalışmanın hayatta kalmak için temel araç haline  geldiğinin altı çizilen raporda, BM'ye konuşan Kuzey Koreli bir kişinin  "Devletten gelen talimatları izlerseniz, açlıktan ölürsünüz." ifadesine yer  verildi.

 

'Açlık seviyesi ciddi ve endişe verici boyutlarda'

BM raporunda, Kuzey Kore halkının "ilkel piyasalarda" çalışmak  istediğinde tutuklanma, alıkonulma ve seyahat haklarından mahrum edilme gibi bir  dizi hak ihlaline maruz kaldığı, gözaltında insanlık dışı ve aşağılık muameleye  maruz kalan halka bazı durumlarda işkence yapıldığı ifade edildi.

Halkın mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında kapana  kısıldığı uyarısında bulunulan raporda, Kuzey Kore'de faaliyet gösteren BM  kuruluşlarına göre, 2019’da yaklaşık 10,9 milyon kişi (toplam nüfusun yüzde  43’ünden fazlası) yetersiz beslendiği ve gıda güvensizliği içinde yaşandığına  dikkat çekildi.

Raporda, 10 milyon kişinin temiz suya erişiminin olmadığı, nüfusun  yüzde 16'sının sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve böylelikle hastalık  riskinin arttığına işaret edildi. Ayrıca, 2018 Küresel Açlık Endeksi'nde ülkedeki  açlık seviyesinin "ciddi" ve "endişe verici boyutlarda" olduğunun altı çizildi.

 

Bachelet'ten çağrı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, raporun Kuzey Kore  hükümetinin köklü insan hakları sorunlarıyla mücadele etmesi gerektiğinin  öneminin kesin bir örneği olduğunu vurgulayarak, yolsuzlukların önüne de ancak bu  şekilde geçilebileceğine işaret etti.

Bachelet, gıda, sağlık, barınma, çalışma, seyahat özgürlüğü ve  hürriyetin, evrensel ve devredilemez haklar olduğunu kaydetti.

"İnsanlar yeterli bir yaşam standardı edinmeye çalıştıkları için  tutuklanmamalı, alıkonulmamalı, kovuşturulmamalı veya hapsedilmemelidir."  ifadesini kullanan Bachelet, tüm bunların yapılması durumunda ülkedeki insan  hakları ihlallerinin üstesinden gelinebileceği mesajını verdi.

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TAGS: BM tüm dünyayı uyardı: Kuzey Kore..., haber, kıbrs
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