BM: Tüm kriz ve çatışmalarda en ağır bedeli kadınlar ve kız çocukları ödüyor

Birleşmiş Milletler (BM), kadınlar ve kız çocuklarının, tüm kriz ve çatışmalarda en ağır bedeli ödediğini bildirdi.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66'ncı oturumunda konuştu.

Bahous, Myanmar ve Afganistan'dan Sahel ve Haiti'ye kadar tüm kriz ve çatışmalarda kadın ve kız çocuklarının en ağır bedeli ödediğini söyledi.

Söz konusu kriz ve çatışmalara şimdi de Ukrayna'daki korkunç savaşın eklendiğine dikkati çeken Bahous, savaşın her geçen gün Ukraynalı kadın ve kız çocuklarının yaşamlarına, umutlarına ve geleceklerine zarar verdiğini belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunan Bahous, bunların iki buğday ve yağ üreticisi ülke arasında olmasının, gıda güvenliğini ve temel hizmetlere erişimi tehdit ettiğini vurguladı.

Bahous, bu durumun da en ağır olarak kadın ve kız çocuklarını etkileyeceğine dikkati çekti.

Bu yılki öncelikli teması, iklim değişikliğiyle başa çıkmada kadınları güçlendirme olan toplantıda, Bahous, tüm krizlerde olduğu gibi iklim değişikliğinde de bedeli kadın ve kız çocuklarının ödediğini dile getirdi.

DOĞAL KAYNAKLAR TEHLİKEYE GİRDİĞİNDE BUNUN SIKINTISINI EN ÇOK KADINLAR ÇEKİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşmasında dünyanın hala erkek egemen olduğunu söyledi.

Guterres, iklim krizi, çevre kirliliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybına eklenen Kovid-19 salgını ile Ukrayna Savaşı'nın da herkesi etkilediğini ancak kadın ve kız çocuklarının en derin zararı gördüğünü ifade etti.

Yerel doğal kaynaklar tehlikeye girdiğinde bunun sıkıntısını en çok kadınların çektiğine dikkati çeken Guterres, kadın çiftçilerin beslenme, gelir ve geçim kaynağının çevresel krizlerden ve sert hava koşullarından orantısız şekilde etkilendiğinin altını çizdi.

Guterres, çocuk evlilik ve istismarının, iklim kriziyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar olduğunu da söyledi.

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15/03/2022 16:32