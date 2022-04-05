BM: Ukrayna'da en az 1480 sivil öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-4 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 244 bin 595 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 469 bin 657), Romanya'ya (648 bin 410), Moldova'ya (396 bin 448), Macaristan'a (394 bin 728) ve Slovakya'ya (301 bin 405) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

En az 1480 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-4 Nisan'da en az 1480 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 195 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

Mariupol'a ulaşmaya çalışan Kızılhaç ekibi serbest bırakıldı

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerinin 1 Nisan'dan bu yana Ukrayna'nın Mariupol kentine ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ICRC ekibinin Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentine ulaşmaya çalışırken Manhush kasabasında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu bizim ve aileleri için büyük bir ferahlama. Ekip şimdi insani tahliye operasyonunu sürdürmeye odaklanmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Mariupol ve çevresindeki istikrarsız ve karmaşık duruma dikkat çekilen açıklamada, ICRC'nin siviller için güvenli bir koridor açma çabasına değinildi.

Kızılhaç, yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde sivillerin tahliyesini durdurmak zorunda kalmıştı.

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05/04/2022 16:53