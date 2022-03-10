BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve batıda Lviv kentine doğru gittiğini söyledi.

2,3 milyon kişinin de ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, bunun 1 milyonunun çocuk olduğunu hatırlattı.

İnsani durumun "alarm veren hızla kötüye gittiğine" dikkati çeken Dujarric, insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Ukraynalı mültecilere yardım için gerekli olan 1,7 milyar doların sadece 109 milyon dolarının toplanabildiğini kaydeden Dujarric, ülke içinde yerinden edilenlere yardım içinse 1,1 milyar dolara ihtiyaç olduğunu anlattı.

Hasat dönemi "kritik"

Ukrayna'nın küresel tahıl ihracatında kritik öneme sahip olduğunu ve gelecek haftalarda çiftçilerin buğday, arpa, mısır ve ay çiçeği ekimine başlaması için toprağı hazırlaması gerektiğini dile getiren Dujarric, ekim sürecinin etkilenmemesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Önemli bir buğday üreticisi olan ve Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna, dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



10/03/2022 22:40