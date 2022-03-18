BM: Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere

Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurdu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Kern, Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair endişe duyduğunu belirterek, "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkân ve depo boş kaldı." dedi.

İnsani yardım ve gıda tedarik konvoylarının etrafı sarılan şehirlere ulaşamadığını vurgulayan Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini paylaştı.

SAVAŞ, KÜRESEL GIDA TEDARİKİNDE SORUN YARATABİLİR

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim." dedi.

Savaşın, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır." ifadesini paylaştı.

Fakhri ayrıca, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan ötürü Rus halkının da ekonomik sıkıntılar çekmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

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18/03/2022 15:35