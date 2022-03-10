BM: Ukrayna'daki katliama son verin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir hastaneyi vurmasına ilişkin "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin" çağrısı yaptı.

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10/03/2022

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BM: Ukrayna'daki katliama son verin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir hastaneyi vurmasına ilişkin "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu. 

10/03/2022 09:45
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TAGS: bm, ukrayna, rusya
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