BM: Ukrayna’dan kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Perşembe itibarıyla Ukrayna’yı terk eden kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

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03/03/2022

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BM: Ukrayna’dan kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Perşembe itibarıyla Ukrayna’yı terk eden kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Sığınmacıların yaklaşık yarısı Polonya’ya geçti.

İşgalin başında dört milyon sığınmacı olabileceğine dair tahminde bulunduklarını hatırlatan UNHCR, bu gidişle tahminlerinden daha fazla kişinin sığınmacı olacağını da belirtti.

UNCHR, bölgedeki yardım faaliyetleri için 2 milyar dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.

Kaynak: BBC

03/03/2022 08:41
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TAGS: bm, ukrayna
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