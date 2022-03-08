BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

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08/03/2022

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BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

08/03/2022 14:18
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