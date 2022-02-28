BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısı 422 bine ulaştı
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), işgali nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısının 422 bine ulaştığını açıkladı.
28/02/2022
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), işgali nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısının 422 bine ulaştığını açıkladı.
UNHCR sözcüsü Laura Padoan Twitter'dan yaptığı açıklamada, UNHCR'nin "ülkeden kaçan insanları mülteci olarak gördüğünü" belirtti.
Padoan, şu anda Ukrayna içinde 100 binden fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.
UNHCR sözcüsü, Ukrayna'da insanların trenlere binmesinin engellendiğine dair raporlar alındığını ve Örgüt'ün bu raporları incelediğini sözlerine ekledi.