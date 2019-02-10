BM Üssü'ne helikopter düştü

Sudan'da Etiyopya ordusunda ait bir helikopter, Birleşmiş Milletler üssüne düştü; mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Sudan'ın güneyinde, Güney Kordofan Eyaleti'nde bulunan Abyei bölgesinde meydana geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi de yaralandı.

Sudan-Güney sudan sınırındaki Abyei bölgesinde bulunan BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopyaya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi askeri helikopterin, UNISFA karargahına düştüğü belirtildi. Helikopterin rutin uçuşunu gerçekleştirdiği ve düşüş nedenin henüz bilinmediği belirtildi.