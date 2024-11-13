BM üst düzey ismi Kıbrıs Konferansı için Adaya gönderiyor

Filelefteros’un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Rum Lider Hristodulidis’e, çok taraflı bir konferansın toplanması için görüşmeler yapmak üzere Rosemary DiCarlo’nun yakında adaya geleceğini söyledi. Hristodulidis, Bakü’de görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da, Kıbrıs ile Türkiye arasında daha iyi bir koordinasyon ve çok taraflı konferansın hazırlıkları için doğrudan bir diyalog başlatılmasını önerdi. Bu konferansın yıl sonundan önce düzenlenmesi bekleniyor. Türk - Rum diyaloğunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bir gayri resmi çok taraflı konferans düzenleme çabalarına destek sağlayacağı iddia edildi

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