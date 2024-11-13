BM üst düzey ismi Kıbrıs Konferansı için Adaya gönderiyor

ads ads ads
13/11/2024

ads
BM üst düzey ismi Kıbrıs Konferansı için Adaya gönderiyor

Filelefteros’un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Rum Lider Hristodulidis’e, çok taraflı bir konferansın toplanması için görüşmeler yapmak üzere Rosemary DiCarlo’nun yakında adaya geleceğini söyledi. Hristodulidis, Bakü’de görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da, Kıbrıs ile Türkiye arasında daha iyi bir koordinasyon ve çok taraflı konferansın hazırlıkları için doğrudan bir diyalog başlatılmasını önerdi. Bu konferansın yıl sonundan önce düzenlenmesi bekleniyor. Türk - Rum diyaloğunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bir gayri resmi çok taraflı konferans düzenleme çabalarına destek sağlayacağı iddia edildi

13/11/2024 11:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: bm, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.