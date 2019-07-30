BM ve AB'den 'Libya' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Salame, başkent Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 106'sı sivil yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Salame, 40 binden fazla kişinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini belirterek insani durumun da kötüye gittiği uyarısı yaptı.



"YABANCI PARALI ASKERLERİN SAYISI ARTIYOR"



Gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılara rağmen, her iki tarafın da hava saldırılarını artırdığını ifade eden Salame, yabancı paralı askerlerin sayısında da artış olduğunu söyledi.



Libya'da göçmen ve mültecilerin tutulduğu bir kampın, koordinatlar bildirilmiş olmasına rağmen hedef alınmasıyla her iki tarafın da uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirten Salame, Libya üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan göçmenlerin trajedisine de değindi.



"GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN TUTULDUĞU GÖZALTI MERKEZLERİ KAPATILMALI"



Beş binden fazla göçmen ve mültecinin gözaltı merkezlerinde tutulduğunu anlatan Salame, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bu kampları acil kapatması göçmen ve mültecileri serbest bırakması çağrısında bulundu.



"İÇ SAVAŞ VEKALET SAVAŞINA EVRİLDİ"



Libya'da tarafların diğer ülkelerin vekalet savaşını yürüttüğüne dikkati çeken Salame, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen silah ambargosunun ihlal edildiğini ve Libya'ya silah ''aktığını'' söyledi.



Libya teröristlerin barındığı bir liman haline gelmeden tarafların çatışmalara son vermesi gerektiğini vurgulayan Salame, taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve sonrasında ilgili ülkelerin katılımıyla uluslararası üst düzey bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

AB: TÜM TARAFLARA ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATIYORUZ

Avrupa Birliği (AB) de, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın başkenti Trablus'ta bir hastaneye ve okula düzenlediği saldırılara ilişkin, "Sorumluların cezalandırılması" çağrısında bulundu.



AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "(Okul ve hastane gibi) Sivil yapılar uluslararası hukukun koruması altındadır. Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz ve sorumluların cezalandırılması için kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Libya'da tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun sürdürülmesinin, kalıcı siyasi çözüme ulaşmak için şart olduğu vurgulandı.



Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi ölmüştü.



Ayrıca Libya'nın başkenti Trablus'un el-Hani bölgesinde bir okulda, Hafter'e bağlı güçlerin cumartesi günü düzenlediği saldırı nedeniyle hasar meydana gelmişti.



Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.