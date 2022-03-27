BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor

Grundberg'in ofisine ait Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, tüm taraflarla iletişim kurmaya ve ramazan ayında ateşkesin sağlanması için çaba sarf etmeye devam ediyor." ifadeleri kullandı.

Grundberg'in, mevcut gerilimin durdurulması için çağrısını yinelediği açıklamada, tarafların bu yönde attığı tüm adımları memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

BM Temsilcisi'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da yaklaşık bir aydır Yemenli taraflarla yaptığı istişareler devam ediyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE ÜRDÜN'DEKİ İSTİŞARELER

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile Ürdün'de görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği, Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtilmişti.

ABD'nin Sana Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

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27/03/2022 17:15