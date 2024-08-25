BM, Yemen'in Taiz kenti açıklarında alabora olan teknede 13 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in Taiz kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

IOM'un X sosyal medya platformundan 20 Ağustos'taki tekne faciasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"20 Ağustos'ta Yemen'in Taiz ili açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu 13 kişi trajik şekilde hayatını kaybetti ve 14 kişi halen kayıp." ifadesine yer verilen açıklamada, teknenin Cibuti'den yola çıktığı ve 25 Etiyopyalı ile 2 Yemenliyi taşıdığının öğrenildiği bildirildi.

Ölenlerin arasında 11 erkek ile 2 kadının bulunduğu, kayıp düzensiz göçmenler için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen IOM Yemen Misyon Şefi Vekili Matt Huber, yaşanan son trajedinin, göçmenlerin bu rotada karşılaştığı tehlikelerin çarpıcı hatırlatıcısı olduğunun altını çizdi.

Bu tehlikeli sularda hayatını kaybedenler ve aileleri için üzüntüsünü dile getiren Huber, "Bu yıkıcı kayıpları normalleştiremeyiz. Bunun yerine göçmenlerin yolculukları boyunca korunmasını ve desteklenmesini sağlamak için kolektif olarak çalışmamız zorunludur. Bu tür olayları önlemek ve savunmasız göçmenleri korumak için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.