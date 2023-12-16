BM yetkilisinden Gazze uyarısı: Burası tam bir cehennem!

2 ayı aşkın süredir İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de durum giderek kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Şefi Philippe Lazzarin, Gazze'deki durum hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Lazzarin, “İnsanların bu kadar büyük, yaşanmaz koşullar karşısında dirençli kalacağını düşünmek gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

Philippe Lazzarin, bölgedeki toplumsal düzenin olası bir patlamanın eşiğinde olduğunu söyledi ve "Olası bir patlamanın eşiğindeyiz. Limitimize ulaşabiliriz. Neden? Çünkü sivil düzen giderek daha fazla bozuluyor ve ihtiyaçların büyüklüğü karşısında insani yardımlar ufacık kaldığı sürece bu gerilim devam edecek, çevre de o kadar imkansız hale gelecektir” sözlerini kullandı.

Çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeliye ev sahipliği yapan Refah’taki durumun çok çaresiz olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Temsilcisi halkın bu nedenle ne yapacağını bilemediğinin altını çizdi.

Lazzarin, "Kendimi halkın yerine koymaya çalışıyorum ve büyük ihtimalle biz de çaresizlikten aynısını yapmayı deneyebiliriz. Artan umutsuzlukla birlikte çalışma ortamımız giderek daha da zorlaşıyor. Ateşkesin olmadığı bu aşamada sorunu çözmenin ve gerilimi tersine çevirmenin tek yolu, geniş çaplı yardım getirmektir” ifadelerini kullandı.

BM Temsilcisi, Gazze'ye yardımlar için Kerem Şalom Sınır Kapısı’nın açılması için çağrıda bulundu ve “Refah yeterli değil. Kerem Şalom'un açılmasını bu nedenle talep ediyoruz. Kerem Şalom her gün yüzlerce tırın geçiş yaptığı bir geçiş kapısıdır. Mal getirmeye yöneliktir” sözlerini kullandı.