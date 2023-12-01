BM Yüksek Komiseri Türk: Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir. Ateşkesin sağlanması için taraflara, çabaların acilen iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk, Gazze'de İsrail'in askeri operasyonlarının yeniden başlamasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamasında, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını "felaket" olarak niteleyen Türk, tüm taraflara ve nüfuz sahibi olan ülkelere, insan hakları temelinde ateşkesin sağlanması için çabalarını acilen iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

Türk, "İsrailli siyasi ve askeri liderlerin, (Gazze'ye yönelik) saldırıları genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıkları yönündeki son açıklamaları oldukça endişe verici." ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Türk, bugün binlerce kişinin aynı kaderle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türk, "Diğer insanlar ise Gazze'nin zaten aşırı kalabalık ve sağlıksız bölgelerine zorla göç ettirilme tehlikesiyle karşı karşıya. Durum, krizin ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası insancıl hukuka göre "işgalci güç" olarak İsrail'in Gazze'deki nüfusun gıda, su ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlaması gerektiğinin altını çizen Türk, şunları kaydetti:

"Tüm taraflara, ihtiyaç sahibi sivillere yönelik insani yardımın Gazze genelinde hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeleri ve bunu kolaylaştırma yükümlülüklerini hatırlatıyorum."

Türk, şiddete derhal son verilmesi, geriye kalan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alan etkisine sahip silahların kullanılmaması çağrısında bulundu.