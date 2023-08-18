BM Yüksek Temsilcisi, üye devletlere Ukrayna'da barışı sağlama çağrısı yaptı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Rusya'nın talebi doğrultusunda toplandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu, görüşmede yaptığı açıklamada, "BM, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınıyor ve acil ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Nakamitsu, giderek şiddetlenen saldırıların kritik altyapılara verdiği zararın "endişe verici" olduğunu söyledi.

Sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırıların uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Nakamitsu, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.

Nakamitsu, Ukrayna'daki savaşın bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayarak "Bütün üye devletleri barış için çaba harcamaya davet ediyorum. BM, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Ukrayna'ya adil ve sürdürülebilir barış getirmek amaçlı ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde atılan adımları desteklemeye hazır." dedi.