BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi

Başkent Vagadugu'da bir araya gelen Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro ve UNICEF temsilcisi Sandra Lattouf, UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminin hazırladığı 3 yıl sürecek projeyi imzaladı.

Maliyeti 59 milyon doları bulan proje kapsamında, 6 bölgede terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitime katılımı hedefleniyor.

İlk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak

Bu yıl, terör saldırılarından en çok etkilenen 3 bölge ile başlayacak projede, ilk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak.

Güvenlik sorunu nedeniyle 2 bin 300 okulun kapalı olduğu ülkede, 2,6 milyon çocuk eğitim hakkına ulaşamıyor.

Söz konusu 6 bölgede ise 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sı güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemiyor.

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16/01/2021 11:26