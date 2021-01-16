BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
Burkina Faso'da okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitimine devam etmesi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından başlatılan proje imzalandı.
16/01/2021
Başkent Vagadugu'da bir araya gelen Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro ve UNICEF temsilcisi Sandra Lattouf, UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminin hazırladığı 3 yıl sürecek projeyi imzaladı.
Maliyeti 59 milyon doları bulan proje kapsamında, 6 bölgede terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitime katılımı hedefleniyor.
İlk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak
Bu yıl, terör saldırılarından en çok etkilenen 3 bölge ile başlayacak projede, ilk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak.
Güvenlik sorunu nedeniyle 2 bin 300 okulun kapalı olduğu ülkede, 2,6 milyon çocuk eğitim hakkına ulaşamıyor.
Söz konusu 6 bölgede ise 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sı güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemiyor.