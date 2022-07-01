BM'den ABD'deki sera gazı kararına, iklim değişikliğiyle mücadeleyi geri götürme eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Joe Biden yönetiminin enerji santrallerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltma yetkisi olmadığı yönündeki kararını, iklim değişikliğiyle mücadeleyi "geriye götürmekle" eleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Paris İklim Anlaşması hedeflerine çok uzakken, bu karar iklim değişikliğiyle mücadelemizi geriye götürüyor." dedi.

G20 ülkelerinin iklim eylemi konusunda başı çekmesi gerektiğini belirten Dujarric, ABD'deki bugünkü karar gibi sera gazı emisyonunun en fazla olduğu ülkelerin bu yönde kararlar almasının, sürdürülebilir bir gezegen hedefinin sağlanması için gerekli olan kömürden vazgeçilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi daha da zorlaştırdığını belirtti.

Çoğunluğu muhafazakar yargıçlardan oluşan 9 üyeli ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) enerji santrallerinin saldığı sera gazının düzenlemesi yetkisini kısıtlayan bir karar aldı.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

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01/07/2022 10:50