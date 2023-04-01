BM’den Çetinkaya Taksim Sahası konusunda açıklama

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique’ın, ara bölgede bulunan Çetinkaya Taksim Sahası konusunda yetkililerle temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını yorumlayarak, açıklamadan haberleri olduğunu ve ortaya konulan meseleleri ele almak için yetkililerle temaslarda bulunduklarını söyledi.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “hükümetin ciddi endişeler taşıdığını, çünkü UNFICYP’in, Dışişleri Bakanlığı'nın yinelenen girişimlerine rağmen, bölgedeki yasa dışı çalışmalara son vermeye özen göstermediğini ve alanın kullanılmasına izin verme niyeti hakkında bilgi verdiğini” de anımsattı.

-Baf’ın merkezine asılan ve daha sonra tepkiler üzerine indirilen Türk bayrağı konusu

Gazete, haberinin devamında, bir spor müsabakası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Baf’ın merkezine başka ülkelerin bayraklarıyla birlikte asılan ve gelen tepkiler üzerine daha sonra asıldığı yerden indirilen Türk bayrağıyla ilgili konuya da yer verdi.

Gazeteye göre Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan “diplomatik kaynaklar”, bunu, meydana geldikten sonra bilgilerine gelen talihsiz bir olay olarak nitelerken, bu tür etkinliklerin siyasi hale getirilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Diplomatik kaynaklar, yaptıkları açıklamada “bir federasyon tarafından düzenlenen bölgesel, Avrupai veya uluslararası bir organizasyon söz konusu olduğunda, ilgili tüm süreçler yasaya uygunluk çerçevesinde yürütüldüğü sürece, genellikle katılımcıların bayrakları göndere çekilir. Kıbrıslıların Türkiye’deki spor etkinliklerine katılımı olduğunda da, aynı şekilde uluslararası kurumlara saygı gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerini de kullandılar.

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01/04/2023 12:21