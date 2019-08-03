BM'den endişe verici rapor

Birleşmiş Milletler dünyadan yapılan terör saldırılarındaki duraklamanın yakında sona erebileceğini, yıl sonundan önce yeni bir dalga terör saldırıları meydana gelebileceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi özel gözlemcileri tarafından hazırlanan bir raporda radikal İslamcı terörün başarılı müdahaleler sonucunda durakladığı belirtilse de bu örgütlerin dünyaya hâlâ önemli bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Raporda farklı ülkelerden radikal İslamcı terör örgütü IŞİD adına "savaşmak" için seyahat eden yaklaşık 30 bin kişinin hâlâ hayatta olabileceği belirtildi. BM gözlemcileri bu isimlerin başka insanları radikalize edebileceğini veya El- Kaide gibi başka terör örgütlerine katılabileceğini ifade etti. IŞİD, bu sene işgal ettiği bütün toprakları kaybetmişti.

BM üyesi ülkelerin istihbarat servisleri tarafından verilen bilgiler kapsamında hazırlanan raporda El Kaide ve benzer örgütlerin oluşturduğu tehditin daha fazla gerilemesinin öngörülmediği bildirildi.

Gözlemciler, tutuklanan IŞİD'li teröristlere uygulanan "deradikalize" etme programlarının da çok başarılı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Raporun en endişe verici bölümlerinden birinde, "IŞİD'in ilham verdiği saldırılara ek olarak dışarıda operasyon yapmak için alanı ve ayıracak zamanı olduğu zaman IŞİD uluslararası saldırılar organize edecek ve bu saldırılara olanak sağlayacak. Şu anki saldırıların yokluğu çok uzun sürmeyebilir, 2019'un sonuna kadar bile sürmeyebilir" ifadeleri yer aldı.

IŞİD'in şu anda 50 milyar dolar ila 300 milyon dolar arasında bir bütçeye erişimi olduğu ifade edildi.