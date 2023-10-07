BM'den Filistin ve İsrail arasındaki gerilim karşısında “itidal” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu saldırının İsrailli siviller üzerinde "korkunç bir etkisi" olduğunu belirten Türk, sivillerin hiçbir zaman saldırıların hedefi olmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve edindikleri bilgiye göre en az 5 kişiyi öldürdüğünü de belirten Türk, "Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.