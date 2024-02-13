BM’den Holguin’e destek: Görevine şevkle devam edecektir

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Quellar'ın son derece deneyimli bir diplomat olduğunu belirterek, görevine şevkle devam edeceğinden hiçbir şüphesi olmadığını kaydetti.

Dujarric, BM'nin medya brifinginde Rum Gazetecinin sorusunu yanıtladı

Holgin'in Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye gezisinin sonuçları sonrası, hayal kuraklığı olup olmaması sorusu üzerine Dujarric, “Bayan Holguin'in son derece deneyimli bir diplomat. Görevine şevkle devam edeceğinden şüphemiz yok” dedi

Dujarric, Holguin’in New York'ta olup olmadığı veya Genel Sekreter'e ne zaman bilgi verme fırsatı bulduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.