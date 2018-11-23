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BM'den Kaşıkçı soruşturması açıklaması

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23/11/2018

BM'den Kaşıkçı soruşturması açıklaması

BM, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, "Kaşıkçı cinayeti son derece şok edici. Bundan dolayı bu soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci  Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, AA  muhabirine Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin cinayete ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma  başlatılması çağrılarını değerlendiren Throssell, "BM İnsan Hakları Yüksek  Komiseri Michelle Bachelet, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir  şekilde soruşturulması ve insan hakları ihlalleri yapan suçluların da hesap  vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası uzmanların da delillere ve  tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini  belirtti. Bunu memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Sözcü Throssell, Kaşıkçı'nın ailesinin ve kamuoyunun cinayete ilişkin  tüm gerçekleri bilmesi ve adaletin mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Belki de  bütün dünya sorumlu tutulmalıdır çünkü dünya kirli bir yer." sözleriyle ilgili  soruya ise Throssell, "Kaşıkçı cinayeti son derece şok edici. Bundan dolayı bu  soruşturmanın  bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye  devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün CNN Türk televizyonunda  katıldığı programda, "Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi  sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası  soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak iş birliği yaparız." diye konuşmuştu.

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TAGS: BM’den Kaşıkçı soruşturması açıklaması, haber, kıbrıs,
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