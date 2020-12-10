BM’den kritik uyarı: Sıcaklık artışı 3 dereceye koşuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporu yayımladı. Yayınlanan rapora göre karbondioksit emisyonlarında corona virüsünün neden olduğu düşüşe rağmen 21. yüzyılda sıcaklık artışı 3 dereceye doğru ilerlediği ifade edildi.

Küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi gerektiği vurgulanan raporda, iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030’a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1.5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

DHA’nın aktardığı raporda, 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar net sıfır emisyon hedefini belirleyen ülke sayısının artması, önemli ve cesaret verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HEDEFLER ÇOK UZAKTA

Öte yandan UNEP Başkanı Inger Andersen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması’ndaki hedefler hala birbirinden çok uzakta” dedi. Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020’nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

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10/12/2020 15:11